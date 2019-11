KWP - To był czas dla seniorów! - video Data publikacji 28.11.2019 Powrót Generuj PDF Drukuj W Centrum Kongresowo-Dydaktycznym UMP Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Fundacją Santander Bank Polska i Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zorganizowała konferencję pn. „Dla ludzi z doświadczeniem – to jest czas dla Seniorów!”. Wydarzenie honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak.

27 listopada br. organizatorzy konferencji zaprosili seniorów z Poznania i Wielkopolski na wyjątkowy spektakl teatralny. Przedstawienie dotykało tematyki profilaktyki, bezpieczeństwa i zdrowia. Wydarzenie otworzył i przywitał przybyłych I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Roman Kuster. Jak na konferencją była to bardzo nietypowa forma. Ponieważ za pomocą przedstawienia teatralnego pt. „Profilaktyka ukryta w sztuce” wykonanego przez znakomitych aktorów Teatru Nowego w Poznaniu – Michała Grudzińskiego i Sebastiana Greka – pomysłodawcy przenieśli słuchaczy do ich codzienności, do ich domów, w których mogą wydarzyć się różne sytuacje.

Poprzez sztukę aktorzy, a przez komentarz przedstawiciele Komendy Wojewódzkiego Policji w Poznaniu, Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Poznaniu, Fundacji Santander Bank Polska, Skody Auto Lab, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu i Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu informowali słuchaczy jak wystrzegać się różnych zagrożeń. Jak nie paść ofiarą oszustów, jak być rozważnym i nie narażać siebie i innych na niebezpieczeństwo pożaru lub zatrucia czadem, jak przechowywać swoje oszczędności, jak bezpiecznie jeździć samochodem, jak dbać o zdrowie, co zrobić gdy zawrzemy umowę handlową, a chcemy z niej zrezygnować, bo czujemy się oszukani, jak uzyskać pomoc prawną i gdzie szukać pomocy, a także jak znaleźć wokół siebie sposób na samotność.

Seniorzy nie kryli zachwytu z przygotowanego specjalnie dla nich przedstawienia. Po długich owacjach mieli możliwość porozmawiania z policjantami i prelegentami na osobności. Na stoiskach profilaktycznych czekały na nich broszury, poradniki i gadżety. Zagrożenia związane z oszustwami, kradzieżami, przemocą domową oraz niebezpieczeństwami w ruchu drogowym są w obecnych czasach zjawiskiem powszednim, dlatego też Wielkopolska Policja wspólnie z partnerami podejmuje wiele działań profilaktycznych mających na celu zminimalizowanie, a w efekcie końcowym wyeliminowanie zjawisk kryminogennych.

Dominika Pupkowska-Bral